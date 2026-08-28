Организаторы выборов проходят обучение

В целях повышения уровня профессиональных компетенций членов участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва ТИК Добринского округа проводит обучение председателей, заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.

В соответствии с графиком обучения организаторы выборов на учебных семинарах рассмотрели вопросы организации деятельности участковой избирательной комиссии, юридической ответственности и правовых санкций за нарушение избирательного законодательства, а также изучили порядок работы участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации.

Организаторов выборов познакомили с порядком подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения, а также работой с избирательными бюллетенями.

Председателям участковых избирательных комиссий, их заместителям и секретарям предстоит изучить ещё несколько сложных тем, касающихся подготовки и проведения выборов, а затем поделиться полученными знаниями с членами своих комиссий. По окончании обучения члены комиссий проверят полученные знания на сайте РЦОИТ при ЦИК России и получат соответствующие сертификаты. Полученные знания помогут организаторам выборов нашего округа организовать и провести выборы в Единый день голосования 18–20 сентября 2026 года достойно.