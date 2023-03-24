Управление социальной политики Липецкой области информирует о старте всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Проводит его Правительство Российской Федерации с целью привлечения внимания к решению социальных вопросов на уровне организаций, демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, а также для стимулирования организаций к заимствованию положительного опыта в данной области.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа – на региональном и федеральном уровнях. Участникам предлагается 17 номинаций, которые дают возможность продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, мероприятия по улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни и так далее. Участие в конкурсе на бесплатной основе могут принимать все организации и предприятия области независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы.

Для участия в конкурсе организации подают заявки в электронном виде на портале Минтруда России. Сделать это можно до 1 мая. Определение победителей регионального этапа, их номинирование для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса осуществляется по представлению областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Полная информация о порядке проведения конкурса размещена на сайтах Минтруда России и управления социальной политики Липецкой области. По вопросам участия можно обращаться по телефону: 8(4742) 25-24-18.

«Многие предприятия и организации региона реализуют свои корпоративные программы, в которых учитывается и социальная поддержка работников, и медицинское сопровождение, и приобщение к здоровому образу жизни. Уверен, среди них немало достойных подражания и тиражирования опыта», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.