ФКР Липецкой области строго контролируют добросовестность не только подрядных организаций, которые непосредственно выполняют строительно-монтажные работы, но и тех организаций, которые привлекаются для осуществления строительного контроля.

При проверке выполнения условий договора по 19 домам, на которых в прошлом году проходил капитальный ремонт, были выявлены факты нарушения периодичности присутствия представителя стройконтроля на объектах. Кроме того, сотрудники организации не фиксировали отступления от проектно-сметной документации, а также не давали поручений подрядной организации о выполнении работ в сроки в соответствии с договором и графиком, что привело к нарушению технологии выполнения работ, затягиванию сроков и, как следствие, недовольству жителей.

Строительный контроль на этих домах выполняли сотрудники ООО «Стройка 46». В их обязанности входили выезды на объекты капитального ремонта три раза в неделю, осуществление контроля за ходом работ, предоставление отчетности ФКР.

ФКР Липецкой области направил организации претензии с требованием уплаты штрафных санкций за допущенные нарушения. По предварительным расчётам специалистов на основании условий договора, речь идет о 8,5 миллионах рублей.

В случае выявления повторных нарушений ФКР вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков и направлением соответствующей информации в УФАС по Липецкой области.

«Выполнять капитальный ремонт и осуществлять строительный контроль должны только организации, которые добросовестно, качественно и своевременно исполняют условия договора. Формальный подход к работе неприемлем. В противном случае Фондом будут применяться соответствующие меры», — прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.