Представители Липецкой области могут принять участие в III Международном строительном чемпионате, входящем в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Состязания пройдут в Санкт-Петербурге 17-20 октября.

Принять участие в чемпионате смогут команды от организаций, а также команды школьников 8-10 классов, профильных вузов и колледжей, независимые участники. В соревнованиях будут представлены 25 индивидуальных и командных номинаций, которые разделены на три блока – строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Из них 24 очные номинации и одна дистанционная. Добавлены четыре новые номинации: командная номинация «Пусконаладочные работы», индивидуальная номинация «Лучший эколог», «Водитель и машинист дорожно-строительной техники», номинация по жилищному строительству. Для независимых специалистов есть возможность участия в Чемпионате в личном зачете по 7 номинациям. Пройти регистрацию можно по ссылке, отбор участников продлится до 31 августа.

«Важнейшими задачами чемпионата в 2023 году станут повышение престижа и популяризация рабочих профессий, развитие кадрового потенциала строительной отрасли, формирование эффективной производственной кооперации в рамках ЕАЭС и других стран», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Отличительной чертой чемпионата является его интеграционная программа с колледжами и вузами, которая позволяет молодежи своими глазами увидеть настоящую стройку изнутри. На площадке происходит «симуляция», максимально приближенная к реальным рабочим процессам, поэтому можно с уверенностью сказать, что программа подготовки к чемпионату ни в чем не уступает реальному строительному процессу. Это важно и с точки зрения участников, после чемпионата для них открыта дорога к новому витку в карьере, а для экспертов в этом ключе важна оценка реальной подготовки персонала на том или ином предприятии.

«Участие в подобном состязании – ценный опыт, особенно для молодых кадров. Рабочие профессии сегодня востребованы. Мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Призовой фонд Международного строительного чемпионата в 2023 году составит 53,1 млн рублей. Помимо денежных призов победители и призеры станут участниками проекта «Больше, чем путешествие» и получат возможность посетить интересные места в России. Лучший независимый участник в каждой номинации получит специальный приз от АНО «Россия – страна возможностей».