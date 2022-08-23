Процесс оказания бесплатной юридической помощи в Липецкой области переформатирован. По поручению губернатора Игоря Артамонова реализуется проект бесплатного правового консультирования жителей.

Теперь юридическая помощь стала доступна всем категориям граждан и по принципу «одного окна». Консультации проводят ведущие специалисты адвокатской и нотариальной палат, ассоциации юристов как лично, так и в формате видеоконференцсвязи на базе МФЦ Липецка и Ельца.

Во время консультации они отвечают на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, направляют в уполномоченный орган, оценивают перспективу судебного спора. С сентября оказывать консультации по вопросам, относящимся к профильным компетенциям, станут и представители исполнительных органов государственной власти региона.

Воспользоваться консультацией можно по предварительной записи по телефону 8-800-450-48-48 (добавочный 5), на сайте umfc48.ru или в центрах «Мои Документы». При записи нужно кратко описать жизненную ситуацию и обозначить вопрос для консультации. Для получения услуги требуется предъявление паспорта.

Запрос на оказание бесплатной юридической консультации сформировался из большого количества обращений по правовым вопросам на платформу обратной связи «Развиваем Липецкую область вместе». Услугой, которая стартовала в регионе в конце мая, воспользовались уже более 200 жителей области. «Анализ обращений показал, что юридические консультации многим необходимы, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь».