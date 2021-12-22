Читайте нас в

Заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Павел Чеченев принял участие в заседании совета Общественной палаты Липецкой области, которое состоялось накануне. Его тема – «Реализация антикоррупционной политики в Липецкой области».

Рабочую встречу организовала Общественная палата региона. Выступая на заседании, Павел Чеченев проинформировал об итогах антикоррупционной деятельности в органах власти в 2021 году.

Кроме того, в заседании совета приняли участие представители правоохранительных органов, образовательных и научных кругов, а также социально ориентированных некоммерческих организаций Липецкой области. «Для решения проблем в сфере противодействия коррупции необходим комплексный подход и усиление общественного контроля», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.