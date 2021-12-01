Начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев принял участие в семинаре, который накануне провела прокуратура региона с районными и городскими прокурорами.

Тема встречи – «Выявление правонарушений и преступлений в сфере противодействия коррупции в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и иных лиц, их доходам». Выступая на семинаре, Анатолий Чичев проинформировал о порядке проведения процедуры контроля за расходами государственных, муниципальных служащих, иных лиц, их доходами, а также о взаимодействии должностных лиц органов власти при проведении проверки.

Кроме того, в семинаре приняли участие руководители следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области и управления экономической безопасности УМВД России по Липецкой области. «Для решения проблем в сфере противодействия коррупции необходим комплексный подход и усилия не только власти, но и правоохранительных органов», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.