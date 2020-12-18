Органы власти, профсоюзы и объединения работодателей Липецкой области подписали трехстороннее соглашение

Трехстороннее соглашение между органами власти, профсоюзными организациями и объединениями работодателей Липецкой области на 2021-2023 годы торжественно подписано сегодня в администрации региона. Этот документ является основой для согласованных действий сторон социального партнерства по реализации важных направлений развития социально-экономической сферы региона на ближайшие три года.

Подписи под документом поставили по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова заместитель руководителя региона Николай Тагинцев, председатель областной Федерации профсоюзов Анатолий Жидких и руководитель объединения работодателей области Ольга Митрохина. Новое соглашение вступает в силу 1 января 2021 года.

Разрабатывая проект областного трехстороннего соглашения на новый срок, областная трехсторонняя комиссия учла накопленный опыт прошлых лет, привлекла к его разработке отраслевые и территориальные объединения работодателей и профсоюзов, общественные организации, структуры администрации области, органы исполнительной власти, территориальные управления и службы федеральных органов исполнительной власти, контрольно-надзорные органы, администрации городов и районов.

В нем, как и прежде, особое внимание уделяется увеличению темпов экономического развития территории, внедрению передовых и наукоемких технологий, социальной сфере – повышение качества жизни липчан, рост их благосостояния, улучшение демографической политики. Кроме того, подписано и Региональное соглашение о минимальной заработной плате, которое тоже является важной ступенькой, и поможет решать задачи успешного развития региона.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что в нынешней непростой ситуации эти вопросы особенно актуальны.

«Значимость совместной работы по экономическому развитию области, обеспечению социально-трудовых интересов и прав граждан сегодня трудно переоценить. Необходимо максимально активизировать взаимодействие профсоюзов с отраслевыми органами исполнительной власти и объединениями работодателей в вопросах повышения благосостояния населения и улучшения условий труда трудящихся», – считает Игорь Артамонов.