В Липецке убирают новогоднюю иллюминацию, украшения и праздничные конструкции. Несмотря на то, что работы только стартовали, специалисты уже подводят промежуточные итоги, и они, к сожалению, неутешительные – на многих композициях видны повреждения, которые были не заметны на улицах города.

Так, например, камин и трон, приехавшие вчера на муниципальный склад с Городища, нужно полностью восстанавливать. Неизвестные не только повредили часть световых гирлянд, но и порвали мишуру, которой обшиты фигуры.

– Композицию придётся полностью восстанавливать – заново обшить мишурой, в некоторых местах варить каркас и обязательно обновлять лакокрасочное покрытие, – сообщил и.о. директора «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.

Инсталляции демонтируют в разных районах города. Свои привычные места уже покинули карета с лошадьми, уличные фонари, оркестр снеговиков и надпись: «С новым годом», располагавшиеся возле Комсомольского пруда, а также «Шар желаний», смонтированный возле Липецкого театра драмы. В ближайших планах специалистов – отключение и вывоз арок из сквера на улице Ворошилова, полярных медведей с площадки возле спорткомплекса «Звёздный» и кота с зайцем от Областного центра кино и народного творчества. Кстати, последний в этом сезоне дважды серьёзно страдал от вандалов. Поэтому сейчас сотрудники «Липецкгорсвета» сомневаются, удастся ли его установить в следующем году.

– Мы сделаем всё необходимое, чтобы восстановить все повреждённые объекты. Сейчас мы отвозим иллюминацию на склад, где специалисты, среди которых маляры и сварщики, проверяют состояние каждого элемента. При обнаружении дефектов мастера заполняют ведомость и заявку на необходимые материалы. Ремонтные работы проводим до середины осени, а потом готовим композиции к монтажу, – пояснил начальник северо-восточного района эксплуатации сетей муниципального «Липецкгорсвет» Игорь Денисенко.

По словам специалистов, сейчас первостепенная задача демонтировать всю иллюминацию. Ожидается, что работы займут около двух недель. Однако помешать им может погода – в мороз металлические конструкции примерзают к земле.

Как известно, одновременно со световыми композициями разбирают и новогодние ёлки на площадях. Сегодня специалисты работали на Соборной площади, а также площадке перед ОЦКНТ.