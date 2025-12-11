“Орлята” пополнили свои ряды

Недавно в детском саду №2 п. Добринка прошло торжественное мероприятие — посвящение воспитанников старшей и подготовительной групп в «Орлята — дошколята».

В знаковом мероприятии приняли участие главный специалист-эксперт отдела образования Добринского округа Елена Злобина, председатель совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Татьяна Бахтина и заведующая этим учреждением дошкольного образования Оксана Зимина. Официальная церемония началась с исполнения Гимна Российской Федерации.

— Это событие, — обратилась к ребятам Е.М. Злобина, — очень важное для всех вас, поскольку открывает двери в страну «Орлят России», в которой вас ждёт много нового, интересного и полезного.

Т.И. Бахтина отметила важность воспитания в себе любви к Родине, трудолюбия, стремления к знаниям, честности, благородства, скромности, дисциплинированности и товарищества. В ходе мероприятия ребята дали торжественную клятву «Орлят-дошколят».

А после на всех 40 воспитанников двух групп были повязаны фирменные галстуки и вручены соответствующие значки. В завершение праздничной церемонии прозвучала песня «Орлята России».

«Важно с детства прививать детям любовь к Родине, уважение к её истории и традициям. Такие инициативы помогают формировать в молодом поколении стойкие моральные ценности и чувство гордости за свою страну», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.