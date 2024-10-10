В Добринке провели районный этап военно-спортивной игры «Орленок». Её посвятили 35-летию вывода советских войск из Афганистана. В игре приняли участие девять команд общеобразовательных учреждений района.

Перед началом соревнований ведущие рассказали про Афганскую войну, которая продолжалась с 1979-го по 1989-й год. По данным Министерства обороны России, на территории Афганистана прошли военную службу 620000 советских граждан. Из Добринского района на службу в южную республику призвали более ста человек. Одиннадцать из них были награждены медалью «За отвагу», двадцать — «За боевые заслуги», четверо — орденом Красной Звезды. Четверо добринских парней отдали жизни на афганской земле, до конца исполнив свой воинский долг. Это Александр Глотов, Валерий Тихонравов (посмертно награжден медалью «За отвагу»), Василий Тихонравов и Александр Карелин (посмертно награждены орденами Красной Звезды).

И в наше время есть место подвигу. Своим ратным поступком это подтвердил гость «Орленка», участник СВО, представитель районного военкомата младший лейтенант Иван Ковыльников. Он является ветераном спецоперации, был призван в рамках частичной мобилизации. Пройдя курсы переподготовки, участвовал в боях на Купянском направлении. В одном из боестолкновений с противником получил тяжёлое ранение, повлекшее ампутацию левой руки. Награжден орденом Мужества, медалями «За возвращение Крыма» и «За службу в разведке».

— В нашей игре, — обратился он к ребятам, — вы должны проявить характер и волю к победе. Учитесь работать в команде, ценить настоящую дружбу и взаимовыручку. Данные соревнования не только испытание силы и ума, но и, в первую очередь, испытание духа, воли к победе, находчивости, что необходимо каждому из вас. Желаю всем участникам «Орленка» настоящего боевого азарта и больших душевных сил.

Игра «Орленок» является многоуровневой системой развития патриотизма, гражданственности, формирования здорового образа жизни. Ежегодно добринские юнармейцы борются за звание победителя, выполняя различные конкурсные задания, демонстрируя свою подготовленность к защите Отечества, любовь к Родине, уважение к ее вековым традициям. В ходе нынешних испытаний ребята показали высокую выучку по строевой подготовке, исполнению строевых песен, а также хорошие спортивные результаты, знание военной истории страны и основ оказания первой медицинской помощи.

— Равняйсь, смирно! С места, с песней, шагом марш! — ребячьи «прямоугольники» строевым шагом по очереди проходят перед членами жюри. Песни, исполняемые юнармейцами, — одна другой лучше.

В отдельном кабинете школяры демонстрировали теоретические знания. Спортивный блок включил в себя элементы комплекса ГТО. Во время соревнований все команды продемонстрировали хорошую подготовку. Нынешний «Орленок» сплотил всех участников, ведь одна из его основных задач — привить юным «орлятам» интерес к военной службе.

…Четыре часа игры пролетели незаметно. Настало время подводить итоги. Судейские протоколы определили победителей и призеров. Первыми стали юнармейцы из Ольговской гимназии, всего на один балл отстали от них ребята из второй Добринской школы, третье место заняла команда лицея №1. Призовая тройка получила заслуженные награды и аплодисменты всех участников игры, которые через год постараются оказаться на их месте…