Новый ортодонтический центр открылся в Липецке на базе областной стоматологической поликлиники. м. Под центр отведены несколько помещений четвёртого этажа. За четыре месяца был сделан капитальный ремонт, закуплено новое стоматологическое оборудование и мебель. Его специалисты будут оказывать помощь как детям, так и взрослым пациентам.

Этот центр пока единственный в Черноземье. Опытные врачи-ортодонты занимаются диагностикой и лечением, реабилитацией пациентов с различными проблемами в области ортодонтии. Они будут использовать новые методики лечения, такие как применение мини-винтов и эксклюзивных элайнеров, которые практически незаметны на зубах и выглядят более эстетично.

В планах дальнейшего развития ортодонтического центра – внедрение диагностики с применением 3D-сканера, что даст возможность получить цифровую модель челюсти пациента без снятия анатомических слепков.

«Высокотехнологическая медицина в Липецкой области развивается. Для этого мы переоснащаем учреждения здравоохранения, помогаем врачам с переобучением», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.