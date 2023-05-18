Решение о назначении выплат региональное ОСФР выносит автоматически по данным Федерального реестра инвалидов

Граждане, проживающие в Липецкой области и имеющие инвалидность I, II и III группы, имеют право на получение страховой пенсии по инвалидности. При отсутствии права на страховую пенсию, им устанавливается социальная пенсия. Сегодня оба вида выплат Отделение СФР по Липецкой области назначает в проактивном режиме. С начала 2023 года автоматически оформили пенсии по инвалидности 1080 липчанам.

«Предоставление госуслуг в проактивном формате без личного обращения с заявлением и документами осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого — ускорить и упростить процесс назначения мер социальной поддержки для маломобильных граждан» — подчеркнул управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности в региональное Отделение Социального фонда России.

Кроме того, люди с инвалидностью, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от установленной группы. В текущем году в беззаявительном порядке Отделение фонда оформило ЕДВ 3,5 тысячам человек. О назначении выплаты решение поступает в течение 10 рабочих дней.

Назначенные пенсия и ежемесячная денежная выплата производятся тем же способом, что и другие выплаты Социального фонда. Если раньше гражданин не получал никаких выплат, он может определить способ доставки самостоятельно, выбрав кредитное учреждение или почтовое отделение. Заявление о способе доставки пенсии подаются через портал «Госуслуг», а также в клиентских службах регионального ОСФР и в МФЦ.