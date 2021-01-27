Прокуратура Тербунского района совместно с Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области провела проверку исполнения водоохранного законодательства хозяйствующими субъектами: ООО «Черноземье», филиал АО МПБК «Очаково» в с. Тербуны, ОГУП «Елецводоканал», при сбросе сточных вод в балку Жебякин Лог. В ходе проверки был произведен отбор проб сточных вод, по результатам анализа которых выявлено превышение установленных нормативов допустимых сбросов.

В соответствии с Водным кодексом РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Кроме того, в нарушение действующего законодательства в сфере охраны водных объектов ООО «Черноземье» не провело актуализацию сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки прокурор возбудил 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), по результатам рассмотрения которых виновные оштрафованы на общую сумму 33 тыс. рублей.

Одновременно с этим на основании представлений прокурора 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, ООО «Черноземье» полностью прекратило сброс сточных вод, филиал АО МПБК «Очаково» в с. Тербуны заменило систему фильтрации сточных вод.