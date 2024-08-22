На стадионах Липецкой области продолжаются футбольные баталии, участие в которых принимают две команды, представляющие Добринский район, – «Родник» из села Паршиновка и добринский «Альтаир».

В чемпионате области паршиновцы провели подряд два домашних поединка. Оба соперника наших земляков – ФК «Лев Толстой» и «Спартак» (Казинка) – проявили неуступчивость. Лишь за счет дополнительных усилий «Родник» в каждом из поединков склонял чашу весов на свою сторону. Итог обоих противостояний – 2:1 в пользу хозяев поля. Набрав 22 очка, «родниковцы» сравнялись в турнирной таблице с идущим вторым лебедянским «Атомом». Первое промежуточное место в группе А с 25-ю очками при девяти сыгранных матчах занимает липецкий «Сокол». В группе Б уверенно лидирует елецкий СК «Витязь-ЕГУ», второе место у хлевенского «Факела», третье занимает измалковский «Восход». Напомним, что по итогам предварительного розыгрыша по три лучших коллектива из двух групп составят финальную пульку. В расчет будут приниматься очки, набранные в поединках друг с другом. Команды сыграют с соперниками из параллельных групп по два раза: дома и на выезде, после чего и определится итоговая тройка лучших команд Липецкой области.

Ветераны «Альтаира» в категории 50 лет и старше неплохо выступают в первенстве Липецкой области по мини-футболу 8х8. В очередной выездной встрече они взяли верх над лебедянским «Доном» со счетом 3:2. После этого успеха добринцы с 27-ю очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, на два балла меньше имеют футболисты «Ельца». Возглавляет чемпионскую гонку липецкий «Янтарь», набравший 31 очко. Команды провели по 11 матчей, впереди у каждого клуба еще 7 поединков. Вся борьба за первое место еще впереди…

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«Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.