Основное обучение началось в «Школе 21» Липецка

В липецком кампусе «Школы 21» — бесплатной школе цифровых технологий от Сбера — стартовало основное обучение. 122 человека начнут осваивать профессии в сфере ИТ, чтобы стать цифровыми инженерами будущего.

Среди участников — 20% девушек. 109 человек живут в Липецкой области, еще есть представители Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской областей, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Средний возраст участников — 31 лет, самому старшему —57 лет.

«”Школа 21″– это мощный импульс для развития цифровой экономики Липецкой области. Здесь готовят инженеров и аналитиков мирового уровня. Это ресурс будущего — компетентные, востребованные специалисты, способные не только отвечать на вызовы времени здесь и сейчас, но и работать на перспективу. Уверен, что выпускники станут теми, кто напишет в истории Липецкой области главу об инновациях и настоящем технологическом суверенитете», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основное обучение — это индивидуальный образовательный трек. Каждый участник самостоятельно выбирает направление подготовки и темп освоения новой профессии. Можно изучать область разработки — бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev. Также можно выбрать одну из пяти новых программ, где нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например, помогает автоматизировать процессы и собрать данные.

«”Школа 21″ — это пространство, в котором можно получить актуальные знания из сферы информационных технологий и применить их на практике. Участники изучают программирование, алгоритмы, DevOps, кибербезопасность, одновременно развивают мягкие навыки — коммуникацию, способность управлять временем и работать в команде. Здесь каждый становится автором своей траектории развития в ИТ. Желаю всем участникам успехов на этом пути!» — сказал директор «Школы 21» в Липецке Олег Коваленко.

Обучение в «Школе 21» построено по методике «равный равному»: участники взаимодействуют друг с другом, совместно решают практические задачи, реализуют командные проекты, обмениваются опытом и дают обратную связь. Помимо развития твёрдых навыков — изучения языков программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, работы с базами данными и сетями, знакомства с DevOps, участники развивают мягкие навыки. Среди них стрессоустойчивость, критическое мышление, умение сотрудничать с людьми и брать на себя ответственность за результат.

Одна из обязательный частей основного обучения в «Школе 21» — трёхмесячная стажировка, которую участники проходят в ИТ-компаниях. После неё большинство получают предложения о работе в технологических стартапах и организациях.

«Школа 21» в Липецке открылась в 2025 году. Кампус находится по адресу: ул. Зегеля, д. 1. Следующие отборочные интенсивы на обучение в школе состоится 30 июня и 4 августа. Подать заявку на обучение можно на сайте школы.

«Школа 21» — бесплатная школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

В настоящее время в кампусах «Школы 21» в 15 городах России учатся более 8 400 человек. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации.