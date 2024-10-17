На полях Добринского района продолжаются осенне-полевые работы.
Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, на 16-е октября сладкие корнеплоды выкопаны на площади 15000 гектаров из запланированных 24250.
Средняя урожайность сахарной свеклы составила 350 центнеров с гектара. На сегодня добринские селяне накопали 525 тысяч тонн сладких корней. Полностью завершили свеклоуборку и вывезли свеклу на переработку ИП Сергей Киньшин, ИП Владимир Плешков, ИП Сергей Попов, КХ «Вершина».
Подсолнечник полностью обмолочен на 14140 га. Средняя отдача одного гектара в итоге составила 21,9 центнера маслосемян. Валовой сбор подсолнечника по району — 30926 тонн.
Завершается уборка кукурузы на зерно.
На сегодня обмолочено 7248 гектаров «царицы полей» из запланированных 7668.
Добринские селяне засыпали в закрома 29717 тонн зерна, богатого белком и каротином.