26 мая начинается основной период единого государственного экзамена 2023 года. Для сдачи экзаменов по географии, литературе и химии оборудовано 15 пунктов проведения экзаменов.

Всего в Липецкой области 101 выпускник проверит свои знания по географии. Работа включает 31 задание. Экзамен продлится 3 часа. При выполнении заданий можно использовать линейку для измерения расстояний по топографической карте, транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте и непрограммируемый калькулятор. На ЕГЭ нельзя пользоваться атласами.

В Липецкой области экзамен по химии планируют сдать 565 выпускников. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа. При выполнении работы можно использовать Периодическую систему химических элементов (таблицу Менделеева), таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжение металлов.

На ЕГЭ по литературе зарегистрировались 221 участник. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает 12 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут. Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.

Вход ППЭ оборудован металлоискателем, а процедура ГИА сопровождается видеонаблюдением. Организовано межведомственное взаимодействие с региональным подразделением УМВД России по Липецкой области, управлением здравоохранения, управлением энергетики и тарифов.

Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня.