Основной период сдачи Единого государственного экзамена стартовал в Липецкой области 23 мая. Школьники сдавали химию, географию и литературу. Для проведения ЕГЭ оборудовали 17 пунктов в образовательных организациях и один на дому.

В этом году экзамен по химии сдавали 633 выпускника. Они могли пользоваться периодической системой химических элементов Дмитрия Менделеева и непрограммируемым калькулятором. Этот гаджет также был разрешен на ЕГЭ по географии, его сдавали 96 человек. В этом году число экзаменационных заданий по этому предмету сокращено с 31 до 29: исключены упражнения с топографической картой №21 и №22 на определение азимута и построение профиля. Сдававшие экзамен по литературе – таких было 218 – могли пользоваться орфографическим словарём. При этом мобильные телефоны, учебники и справочники на ЕГЭ по-прежнему запрещены, отметили в областном управлении образования и науки.

Результаты экзаменов по химии, географии и литературе станут известны не позднее 6 июня. Всего в 2024 году ЕГЭ будут сдавать порядка пяти тысяч выпускников Липецкой области.