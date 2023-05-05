Поиск первых иностранных покупателей, выбор рынка для международных продаж и основные этапы осуществления внешнеторговой сделки стали основными темами для обсуждения сегодня в центре «Мой бизнес». Участники акселерационной программы «Экспортный форсаж» прошли обучение в рамках вводного модуля программы. Спикером выступила федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Елена Герчикова.

Семинар посетили 10 представителей малых и средних предприятий Липецкой области, планирующих заниматься или уже практикующих экспортные поставки. В рамках интенсивного интерактивного курса участники углубленно изучили каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта, прошли обучение механизмам выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей, изучили основные этапы осуществления внешнеторговой сделки и многое другое.

«Вводный модуль позволяет сформировать устав экспортного проекта, то есть наметить для себя основные цели и пути выхода на экспорт, выбрать страны, в которые компания собирается поставлять продукцию. Особое внимание уделили мерам господдержки, которую оказывает центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес») и Российский экспортный центр», – отмечает Елена Герчикова.

В Липецкой области акселерационная программа «Экспортный форсаж» стартовала 25 апреля. Программа разработана Школой экспорта РЭЦ и направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий малого и среднего бизнеса. Первый модуль акселератора, посвященный теме «Выбор рынка и поиск покупателя» состоится 17 и 18 мая. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.