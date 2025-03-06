«Урок цифры» пройдет в липецких школах с 10 марта по 6 апреля. Проект реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство» совместно с ведущими российскими технологическими компаниями. На этот раз партнёром выступила фирма «1С», которая специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программ делового и домашнего назначения.

Принять участие в проекте вновь смогут все желающие. Школьники в зависимости от возраста проверят себя на разных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки.

Материалы занятия дополняют программу по информатике и помогают развить практические навыки, показывая, что программирование – это часть реальности и эффективный инструмент решения задач. Урок состоит из анимационной видеолекции и интерактивного трёнажера. По сюжету герой помогает котикам – работникам фабрики игрушек – наладить производство средствами алгоритмов и программирования.

Для удобства пользователей мобильных устройств была разработана браузерная версия игрового тренажёра, так что проходить урок дома всей семьёй стало ещё удобнее. Изучить материалы и потренироваться можно по ссылке урокцифры.рф.

«Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области проводит большую работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, созданию условий для предоставления социально значимых услуг в электронном виде, а также цифровизации городского хозяйства, в том числе совершенствования системы безопасности с помощью видеонаблюдения и ИТ-анализа видеопотоков. Все это способствует цифровой трансформации региона и развитию цифрового государственного управления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.