Основы цифровой гигиены изучат липецкие школьники в рамках всероссийского проекта

Очередной сезон Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартует в Липецкой области 20 октября. Новый обучающий ролик и методические материалы подготовлены компанией «Контур» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Разработчик экосистемы для бизнеса «Контур» расскажет о полезных цифровых привычках для заботы о себе и о природе. Школьники узнают, как связаны цифровое поведение и выбросы углекислого газа в атмосферу, почему важно выключать уведомления на телефоне, делиться медиафайлами осознанно и наводить порядок в гаджетах.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». «Цифровой ликбез» проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Сайт проекта – здесь.

«Формирование полезных цифровых привычек у молодого поколения соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-кадров», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.