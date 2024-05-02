Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» заполняется новыми объектами инфраструктуры. С ходом работ ознакомился вице-губернатор Сергей Курбатов. Один из будущих объектов –новая пожарная часть. Здесь предполагается размещение двух специализированных автомобилей и команды спасателей численностью шесть человек. Такого количества техники и специалистов будет достаточно для потребностей действующих предприятий-резидентов елецкого участка. Сдача пожарной части запланирована до конца 2024 года.

Еще один объект, водозабор, уже почти готов к запуску. Он включает в себя пять резервуаров по 100 кубических метров. Суммарная мощность насосной станции второго подъема – 2 000 кубических метров воды в сутки. Введение в эксплуатацию водозабора позволит бесперебойно обеспечивать водой будущих резидентов. Все оборудование смонтировано, идет благоустройство территории, ведутся пуско-наладочные работы.

В стадии завершения строительства также находится распределительная трансформаторная подстанция, которая предназначена для передачи электроэнергии резидентам. Ее ресурсы позволят быстро подключать новые заводы к электрическим сетям.

Продолжается строительство дорог. Сегодня работы ведутся на участке протяженностью более 3 800 м. Он соединит северную и южную части елецкой площадки. На данный момент строители отсыпали земляное полотно. Следующий этап – дорожная одежда и оборудование прилегающей территории под прокладку коммуникаций.