Особенности маркировки рекламы в интернете объяснили предпринимателям в Липецке

Межрегиональная конференция «Маркировка рекламы в интернете 3.0: работа в ЕРИР (единый реестр интернет-рекламы). Запрещённые соцсети и обязательный взнос 3%» собрала в Городском молодежном центре Липецка больше 130 предпринимателей, маркетологов и юристов. Обсуждались изменения в законодательстве, новые требования к маркировке рекламы и финансовые обязательства бизнеса.

Актуальность вопроса обусловлена стремительным развитием цифровой среды, опережающим темпы законодательного регулирования. Если ранее бизнес мог относительно свободно продвигать товары и услуги в социальных сетях, то в текущих условиях компании вынуждены учитывать административные санкции, блокировки рекламных активностей и дополнительные фискальные обязательства.

Спикерами конференции выступили ключевые представители регулирующих органов и юридические эксперты. Руководитель УФАС по Липецкой области Ирина Поткина рассказала о форматах рекламы, подлежащих обязательной маркировке, типичных нарушениях в digital-рекламе, а также озвучила позицию УФАС по рекламе в запрещенных соцсетях. Руководитель Роскомнадзора по Липецкой области Анна Моисеева объяснила правила работы с ЕРИР, порядок заполнения отчетности и сроки подачи нового 3%-взноса, разобрала сложные кейсы по учету рекламы в мессенджерах и email-рассылках. Гендиректор Юридического центра для блогеров и агентств Анастасия Красникова рассказала, чем отличается реклама от личного мнения, нужно ли маркировать бартерные сделки и бесплатные продукты, об ответственности блогеров и рекламодателей, а также как правильно маркировать рекламу в блогах.

«Участники конференции получили знания, которые помогут им избежать штрафов, легально продвигать бизнес в новых условиях, а также оптимизировать рекламные бюджеты. Своевременная помощь и разъяснения бизнесу – это вклад в их развитие и, как следствие укрепление экономики в целом», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конференцию организовали министерство экономического развития Липецкой области, Центр развития креативных индустрий, Липецкое отделение «ОПОРА РОССИИ».