Особенности сдачи выпускных экзаменов в Липецкой области обсудили в профильном министерстве

Подготовку к государственной итоговой аттестации выпускников обсудили в министерстве образования Липецкой области. На участие в ЕГЭ зарегистрировалось больше 4,7 тыс. человек, из них около 4,5 тыс. – выпускники текущего года. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Для проведения экзаменов организовано 32 пункта в образовательных организациях.

Самым массовым учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2025 году вновь стало обществознание. Второе место заняла биология. Также набирают популярность инженерные специальности. Каждый пятый выпускник будет сдавать физику. В пятерку лидеров также вошли химия и информатика.

В этом году Липецкая область участвует в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9-х классов достаточно сдать экзамены только по двум обязательным предметам. Ребята, которые захотят продолжить обучение в 10 классе, должны будут сдать экзамены еще по двум предметам по выбору.

«На сегодняшний день уже более половины девятиклассников решили сдавать два экзамена для продолжения обучения в колледжах и техникумах. Увеличены контрольные цифры приема на обучение в организациях среднего профессионального образования. Более 7700 мест – бюджетные. По прогнозам министерства образования, именно столько выпускников планируют обучаться в системе среднего профессионального образования», – отметил министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.

В регионе разработан алгоритм действий участников государственной итоговой аттестации при получении сигнала «Красный уровень» во время проведения экзаменов. Действия сотрудников школ при возникновении различных внешних угроз отработаны. Экзамен может быть продлен и продолжен или перенесен на другой день. Все действия будут согласованы с Рособрнадзором. Накануне экзаменов все пункты проходят проверку сотрудниками полиции.

В этом году на каждом пункте проведения экзаменов будут присутствовать представители родительской общественности. Рособрнадзор разработал QR-код для обратной связи по нарушениям на ЕГЭ. Участники экзамена и их родители смогут сообщить о замеченных нарушениях в день экзамена через форму обратной связи на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Госуслуги», чтобы принять незамедлительные меры по их устранению. Данный QR-код будет размещен на входе в пункт проведения экзаменов.

«Экзамены – это непростое испытание, итог длительной подготовки, проверка знаний и отчасти пропуск в будущее. Пусть липецким школьникам сопутствует удача, задания будут понятные, ребята со всем справятся», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.