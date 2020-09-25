Особенные дети учатся играть в футбол в Липецке

Тренировка по футболу для детей с особенностями развития прошла на стадионе «Янтарь». Это стало началом проекта «Инклюзивный футбол». Тренировки проводит автор проекта и директор спортивной школы №12 Илья Зиянгиров вместе с воспитанниками школы. Детей с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра объединяют со спортсменами в пары, большинство упражнений они выполняют рука об руку, вместе ведут мяч и передают друг другу пасы.

«Здорово, когда появляются такие способы социализации и реабилитации для детей с особенностями интеллектуального развития. Помощь и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов Мы должны предоставить им возможности для укрепления физической формы, демонстрации силы воли, достижений и побед в спортивной среде, в получении необходимых навыков, улучшении качества жизни и активной социальной адаптации, общении с другими сверстниками» – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в спортивной школе набирают группу для детей с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. Проект организован поддержке объединения благотворительных организаций Липецкой области «Больше, чем добро», для которого это не единственное направление по развитию инклюзивного спорта. Недавно в регионе по инициативе объединения открыли отделение Специальной олимпиады. В планах – всесторонняя помощь особенным спортсменам для того, чтобы они могли участвовать в спецсоревнованиях за пределами области.