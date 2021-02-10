Липецкая область 13 февраля присоединится к гонке «Лыжня России». Впервые в забеге примет участие инклюзивная команда от объединения «Больше, чем добро». В её состав войдут семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся подопечными общественных и благотворительных организаций «Благополучие», «Солнечный мир», «Вместе делаем добро», «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» – всего более 25 человек.

Как рассказала руководитель по связям с общественностью объединения «Больше, чем добро» Жанна Полухина, в особенную команду войдут дети с различными диагнозами, связанными с нарушениями центральной нервной системы, с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра – эти особенности не мешают им принимать участие в гонке на равных со всеми. Все участники продемонстрируют свои возможности и приверженность к здоровому образу жизни, что является безусловной инклюзивной формой солидарности в спорте.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.