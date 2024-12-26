Необычное молодёжное пространство появилось в Липецком филиале РАНХиГС. Здесь студенты и молодые лидеры смогут проработать и воплотить свои идеи. Каждый уголок нового пространства продуман до мелочей: просторный холл, уютные зоны для командной работы, штаб студенческого совета – всё, что нужно для творчества и взаимодействия.

«Это место для творчества, науки, коммуникации, реализации идей. Уверена, это настоящая точка притяжения для молодежи. У наших студентов очень большой запрос на такие коворкинги, где можно дискутировать, проводить проектную или командную работу. Создавая это пространство, мы старались сделать его особенным, гостеприимным. Мы подчёркиваем, это место находится в самом сердце Липецка. В дизайне использованы элементы, связанные с историей и главными достопримечательностями нашего города. Ещё здесь можно познакомиться с цитатами руководителей государства об основных задачах молодежной политики», – отметила директор Липецкого филиала Президентской академии Елена Гончарова.

В день открытия пространство посетили заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова и управляющий реготделения Альфа-Банка Алина Маренкова, которые в рамках формата «Диалог на равных» обсудили со студентами всё, что их волнует: карьерные возможности, перспективы развития региона, баланс между учёбой и личной жизнью.

«Появление подобных пространств мотивирует молодежь предлагать новые идеи и искать способы их воплощения. А помощь старших товарищей, в том числе педагогов и партнеров вузов позволит актуализировать новации под потребности региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.