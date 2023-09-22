Предприниматель Задонского района Юрий Лешан получил грант «Туризм» в размере 6 млн рублей на строительство кафетерия «Сырная марка». Точку питания планирует открыть на базе существующей сыроварни в селе Рогожино. По замыслу грантополучателя, кафе сможет принять около 40 человек. Кроме того, будет предусмотрена площадка для открытой веранды в теплое время года. В настоящее время проект здания находится в разработке. Дизайн хотят сделать оригинальной формы, напоминающей сыр. Также внутри будут специальные фотозоны и игровая комната – все в сырной тематике. Но главная особенность кафе – сырное меню. Над ним Юрий с супругой Натальей уже работают. Предварительно в него внесли блюда из жареного сыра халлуми, салат с сыром и помидорами черри, различные виды пиццы и паст, фондю, выпечку, вареники с сыром и даже шоколадные конфеты на основе сыра. По условиям получения гранта, выделенные средства нужно потратить в течение года. Задонские сыровары полны оптимизма успеть к началу лета следующего года.

Сыроварню в задонской глубинке Юрий Лешан создал в 2016 году. Место выбирал подальше от промышленных предприятий. Задонский район с хорошей экологией оказался для этих целей идеальным местом. Даже относительная удаленность Рогожино от дорог показалась преимуществом. Сырье приобретает у местных фермеров, причем у тех, которые кормят животных правильно – то есть без добавок, способных испортить вкус сыра. В неделю на сыроварне перерабатывают примерно тонну коровьего и 500 литров козьего молока. Выход сыра – в среднем 10 % от изначального объема. Далее продукция уходит на созревание. В ассортименте сыроварни – 16 сортов. Есть молодой сыр, с плесенью, с различными добавками. Самый востребованный – выдержанный твёрдый сыр: грюйер, пармезан, чеддер. Его хранят, соблюдая особые условия, не менее полугода. Чем старше он становится – тем дороже. С возрастом вкус его приобретает новые оттенки, плюс – меняется ферментный состав. Витаминов и полезных веществ становится больше, а лактозы – меньше. Есть у «Сырной марки» и два фирменных сорта: Дон-Том и Дон-Че. Это выдержанные пармезан и чеддер, но изготовленные не из коровьего молока, а из козьего. В названии использовали название главной реки Задонского района – Дон.

Предприниматели признались, что изначально даже не думали об интеграции своего дела в сферу туризма. Новое направление само их нашло. Про них узнали специалисты по развитию индустрии гостеприимства муниципалитета, предложили сотрудничество. Сейчас поток туристов составляет в среднем 200 человек в неделю. Группы завозят по пути в Задонск, Елец и Липецк. Местные органы власти сделали удобную дорогу к селу. Для небольших компаний на сыроварне есть дегустационный зал. А вот принимать большие группы – уже неудобно. Но эту проблему решит строительство нового кафе. В нем же можно будет проводить дегустации и мастер-классы. Сыровары уверены, гости оценят возможность отдохнуть на свежем воздухе в тишине, пробуя качественные экологически чистые и полезные продукты.

«Поддержка частной предпринимательской инициативы важна для развития экономики. Малый и средний бизнес является значимой ее частью. Это направление становится все более популярным как у нас в регионе, так и в стране, и в мире», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.