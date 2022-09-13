Соревнования по плаванию Специальной олимпиады для людей с ментальными нарушениями завершились в Казани, где состязались и спортсмены из Липецкой области. Они соревновались с командами из 34 российских регионов и пяти стран. Липчане завоевали семь медалей: два золота, три серебра и две бронзы.

К соревнованиям спортсменов готовила тренер Екатерина Высоцкая. Руководителем делегации стала президент организации «СОЛНЕЧНЫЙ МИР» Лилия Педан. Участие липецкой команды стало возможным благодаря помощи правительства Липецкой области, управлений социальной политики и физической культура и спорта региона, а также областной адаптивно-спортивной школы, партнерской поддержке ЛГТУ.

Занятия спортом для людей с нарушениями интеллекта и формирование сборной Липецкой области для участия в Специальной олимпиаде стали возможны благодаря проекту «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями» ассоциации «Больше, чем добро». «Помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики правительства Липецкой области», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. В этом году липчане завоевали уже 13 медалей на Спартакиаде в Санкт-Петербурге по бочче, четыре медали в Казани по танцевальному спорту и шесть медалей в Московской области по конному спорту.