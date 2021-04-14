Особый противопожарный режим введен с 13 апреля по 31 августа 2021 года постановлением администрации Липецкой области в связи с установившейся теплой погодой и обострением пожарной обстановки для защиты населения и территории региона. Документ подписал глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

В этот период запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора. Организовано патрулирование населенных пунктов добровольными пожарными. Патрули также будут контролировать садоводческие и огороднические товарищества. Особое внимание уделяется информированию населения о мерах пожарной безопасности, активизации противопожарной пропаганды, выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Также руководитель области подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 15 апреля по 5 мая 2021 года. Управление лесного хозяйства региона совместно с управлением МВД РФ по Липецкой области установило контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в леса, для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды вместе с сотрудниками правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период.