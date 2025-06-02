Особый противопожарный режим продлён в Липецкой области до 30 сентября

Особый противопожарный режим вводится на территории государственного лесного фонда Липецкой области со 2 июня по 30 сентября. Данная мера введена постановлением правительства региона. Ранее ограничения уже действовали – с 23 апреля по 1 июня.

В период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, использовать паяльные лампы, примусы, мангалы и жаровни в хвойных молодняках, на гарях, участках повреждённого леса, в местах рубок и заготовки древесины, а также на территориях с подсохшей травой и под кронами деревьев. Горящие спички, окурки и стекло которые могут спровоцировать возгорание, выбрасывать в массивах нельзя. Запрещено оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы – бумагу, ткань, вату, оставлять любой другой мусор, который может спровоцировать возгорание. Нарушители требований пожарной безопасности будут привлекаться к дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности.

Региональный минлесхоз напоминает, что неосторожное обращение с огнём может привести к масштабным возгораниям. В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.