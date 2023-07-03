Сразу на три месяца в лесах Липецкой области введён особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 сентября. В это время усиливается патрулирование лесных массивов и вводится ряд ограничений. В лесах нельзя разводить костры, бросать непотушенные спички и сигареты, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; для должностных лица – от 60 000 до 90 000 рублей; для юридических лиц – от 600 000 до 1 млн рублей.

Круглосуточно работает региональная диспетчерская служба: 8 (4742) 78-72-97, 8-920-517-94-00. Также сообщить о возгораниях в лесах можно на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

«Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для защиты лесных массивов. Надеемся, что жители региона с пониманием отнесутся к временным ограничениям и ответственно подойдут к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.