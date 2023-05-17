Особый противопожарный режим установлен на землях лесного фонда Липецкой области с 16 мая по 30 июня 2023 года. В этот период будет усилен федеральный государственный лесной контроль и повышена кратность патрулирования территорий лесного фонда в границах лесничеств региона.

«Для патрулирования лесов и быстрого реагирования на возгорания в регионе есть силы и средства. Уже несколько лет нам удаётся избежать лесных пожаров. Во многом это и благодаря сознательности наших жителей, которые соблюдают правила пожарной безопасности. Поэтому профилактическая работа в этом направлении должна продолжаться», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима влечёт привлечение к административной ответственности. Так, для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 40 тысяч до 50 000 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей; для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

В лесах запрещается разводить костры, разжигать мангалы, сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать сухую травяную растительность, бросать горящие спички и сигареты.

Управлением лесного хозяйства Липецкой области обсечена круглосуточная работа региональной диспетчерской службы областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр» для приёма сообщений о лесных пожарах и рассмотрения обращений граждан. Контактные телефоны прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы: 8 (4742) 78-72-97, 8-920-517-94-00.