Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении в регионе особого противопожарного режима. Он будет действовать с 10 апреля по 10 мая. При необходимости его продлят.

На сегодняшнем совещании в региональном правительстве обсудили меры, которые необходимо принять для усиления безопасности в период действия особого противопожароопасного режима. Как доложил руководитель областного управления МЧС России Василий Разумнов, с начала года на территории региона зарегистрировано 670 пожаров, из них 198 связаны с гонением сухой растительности и мусора. В связи с этим губернатор поручил главам всех муниципалитетов активнее проводить разъяснительную работу с населением.

«Все силы и средства у нас наготове, но любую неприятную ситуацию лучше предупредить. С жителями нужно работать активнее – напоминать правила пожарной безопасности, рассказывать о возможных последствиях. Особенно это касается сельской местности, где с самого начала весны не прекращаются палы травы и сжигание мусора», – сказал губернатор.

На совещании отмечалось, что на время действия особого противопожарного режима будет усилено патрулирование лесов, пройдут проверки состояния противопожарных барьеров и водоёмов, минерализованных полос. Нарушение требований пожарной безопасности, совершённые в условиях особого противопожарного режима, влекут административную ответственность. Штрафы составят: для физических лиц 10-20 тысяч рублей; для должностных лиц 30-60 тысяч рублей; для ИП 60-80 тысяч рублей; для юрлиц 400-800 тысяч рублей.