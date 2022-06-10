Постановлением правительства Липецкой области на территории региона с 11 по 30 июня 2022 года вводится особый противопожарный режим. Меры приняты в связи с установлением тёплой погоды и обострением пожарной обстановки в целях защиты населения и территории региона от пожаров. В указанный период запрещается разводить открытый огонь.

«Со стороны региональной власти в полном объёме принимаются меры, необходимые для защиты населения от стихии. Хочется надеяться, что жители со всей серьёзностью отнесутся к временным ограничениям. Это важно для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. С 8 июня размер штрафов за такие правонарушения был многократно увеличен, в условиях особого противопожарного режима будет ещё удвоен. Так, штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.