Особый противопожарный режим вводится с 9 сентября по 9 октября 2024 года на территории Липецкой области в связи с повышением уровня пожарной опасности и увеличением количества пожаров. В указанный период устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности: запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую травянистую растительность, сжигать мусор.

Собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных в населенных пунктах, необходимо обеспечить наличие на земельных участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя. То же касается территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

Соблюдение правил особого противопожарного режима является обязательным. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность. В условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. Так, штрафы для граждан составляют 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц – 30-60 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 60-80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400-800 тыс. рублей.

Если вы обнаружили возгорание, немедленно примите меры к его тушению. Если вы не можете справиться с огнём своими силами, немедленно звоните по телефону 112. «Соблюдение противопожарных требований – вопрос особой важности и подразумевает ответственность за безопасность людей, экологию и сохранение имущества», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.