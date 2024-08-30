Особый противопожарный режим вводится на территории лесов Липецкой области с 1 по 30 сентября в связи с установившейся сухой и жаркой погодой. Для обеспечения пожарной безопасности на данный период устанавливаются дополнительные меры безопасности, усиливается патрулирование лесов и увеличиваются штрафы за нарушение требований. Так, в лесах запрещается использование мангалов и иных приспособлений с применением открытого огня. Не допускается разжигание костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесных массивов и на участках, непосредственно примыкающих к ним. Нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

«Защита лесов от пожаров – задача общая. Лесопожарная охрана региона, разумеется, проводит патрулирование и профилактическую работу и делает это довольно успешно на протяжении последних лет. Но и от сознательности граждан также зависит очень многое. Не допустить возгораний в лесах, значит, сохранить экологическое равновесие и обезопасить населенные пункты и предприятия, находящиеся в непосредственной близости от массивов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.