В связи с установлением в Липецкой области сухой и жаркой погоды, постановлением правительства региона с 11 июля по 31 августа на землях лесного фонда в границах лесничеств вводится особый противопожарный режим. Управлением лесного хозяйства будет усилен федеральный государственный лесной контроль, увеличена кратность патрулирования территории лесного фонда в границах Липецкой области.

В период особого противопожарного режима увеличиваются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В лесах запрещается использовать открытый огонь, в том числе костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни, в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок и заготовки древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Запрещено бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стекло: стеклянные бутылки, банки и прочее. Нельзя оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы: бумагу, ткань, паклю, вату и другое, засорять леса отходами производства и потребления. Запрещено заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит липчан воздержаться от посещения лесов. При обнаружении лесного пожара необходимо сообщать об этом по бесплатному телефонному номеру 8-800-100-94-00.