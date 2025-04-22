Особый противопожарный режим вводится в Липецкой области с 23 апреля

Особый противопожарный режим вводится на территории Липецкой области с 23 апреля по 1 июня, сообщает региональное МЧС. Во время действия режима запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены дисциплинарная, административная и уголовная ответственности. Размеры штрафов за нарушение увеличиваются вдвое.

«Обеспечение безопасности жителей и имущества от пожаров – задача не только сотрудников спасательных служб региона, но и общая ответственность каждого липчанина. В период особого противопожарного режима нужно быть особенно осторожным при обращении с легковоспламеняющимися предметами и строго соблюдать меры предосторожности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.