Особый противопожарный режим вводится в Липецкой области с 28 сентября по 26 октября. Решение принято в связи с обострением пожарной обстановки и в целях защиты населения от пожаров. В указанный период запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

«Принять соответствующие профилактические меры должны как структуры, отвечающие за предупреждение и ликвидацию ЧС, муниципальные администрации, так и все жители региона. Обеспечение пожарной безопасности – задача общая для всех и требует совместных усилий и бдительности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.