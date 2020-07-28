Останки 29 воинов перезахоронили на «Тербунском рубеже»

Перезахоронение останков 29 воинов состоялось в прошедшую субботу на мемориальном комплексе в Липецкой области в рамках фестиваля военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года». Он состоялся у села Озёрки в пятый раз.

Участникам поискового отряда «Зверобой» удалось установить личность лишь одного бойца по именному медальону – новосибирца Егора Николаевича Северюкина. В перезахоронении приняли участие поисковые клубы «Заря», «Неунываки», «Зверобой», «Патриот», делегация из Республики Башкортостан, в составе которой были участники клуба военного-исторической реконструкции «Любизар».

«Солдаты и офицеры совершили великий подвиг, остановив фашистских захватчиков и завоевав свободу для Родины и всей Европы. Мы должны помнить, какой ценой досталась нашей стране Победа, 75-ю годовщину которой мы празднуем в этом году. Подобные фестивали призваны сохранять память о героях и воспитывать истинный патриотизм у молодого поколения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В годы Великой Отечественной войны в Тербунском районе проходила линия фронта. Больше 200 дней наши воины держали оборону. Погибло более 27 тысяч бойцов Красной армии. Вблизи Озёрок произошло крупное танковое сражение, которое историки называют «малой Прохоровкой». Бой вели 350 боевых машин. В память о героизме солдат и офицеров в 2014 году был открыт мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».

В ходе двухдневного фестиваля также состоялось открытие бюстов Героя Советского Союза Александра Лизюкова и Героя России, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, воевавших на тербунской земле. Кроме того, прошли стилизованный концерт реконструкторов, показ военного фильма и военно-историческая реконструкция «Раскаленный полдень». Для гостей фестиваля «бой» провели 235 участников из 31 клуба, 10 единиц военной техники и команда пиротехников. Клубы военно-исторической реконструкции были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Тербунского района.