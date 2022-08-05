Красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, с почестями захоронили на высоте Огурец в Воловском районе. Под звуки военного оркестра и оружейный салют у мемориального комплекса отдали дань глубокого уважения подвигу героев Отечества представители власти, юнармейцы, школьники, местные жители.

Благодарность поисковым отрядам выразили глава района Никита Соловьев, заместитель начальника управления молодежной политики Владимир Коротков, руководитель регионального отделения общественного движения «Поисковое движение России» Владимир Селезнев. Память павших почтили минутой молчания. Затем воспитанники липецкой роты Почетного караула Поста №1 возложили цветы к подножию обелиска.

В боях за легендарную высоту Огурец сложили головы более 15 тысяч красноармейцев. С помощью поисковиков липецкого экспедиционного клуба «Неунываки», обнаруживших останки воинов, преданы земле около 1500 погибших бойцов, имена многих восстановлены.

Первое захоронение состоялось 22 июня 2001 года, в день 60-летия начала Великой Отечественной войны. «Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.