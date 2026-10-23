Остановись, мгновенье! Вспоминаем газетный жанр, который делал районку особенно интересной

Когда-то фотоэтюд был неотъемлемой частью газет и журналов, в том числе и нашей районки. Он мог сопровождать авторский очерк, украшать тематическую литературную страницу или быть самостоятельным материалом на последней полосе, как правило, носящей развлекательный характер.

Особенно популярен этот жанр фотожурналистики был в 60-70-х годах прошлого века. Не избалованные тогда хорошими фотоиллюстрациями сельские жители с удовольствием рассматривали художественные снимки в районной газете, тем более, что они не столько фиксировали кадр, сколько раскрывали идею автора, настроение, какое-то явление из жизни, показывали красивый уголок природы или интересный момент человеческих отношений. Ведь главная задача фотоэтюда — вызвать у читателя определенные эмоции.

У таких снимков не бывает длинных подписей с фактами — образ работает сам по себе.

В Добринской районной газете «Заря коммунизма» фотоэтюдами занимались сами фотокорреспонденты или опытные внештатные авторы. Чаще всего встречаются подписи Ивана Коробкина, Валерия Волокитина, Алексея Крутских, Ивана Стурова, Михаила Трушина…

Старейший журналист районки Валерий Волокитин вспоминает:

— Когда-то мы довольно активно сотрудничали с внештатными авторами. Журналисты не всегда могут охватить жизнь района в самых отдаленных его уголках, а селькоры облегчали эту задачу. Многие из них были настолько подготовлены, что присылали нам не только текстовые материалы, но и фотографии. Например, Михаил Никитич Трушин из с. Дубовое. Директор местной птицефабрики Виктор Тутыхин даже купил ему за казенный счет фотоаппарат, чтобы тот вел летопись совхоза «Пушкинский» и освещал его работу на страницах нашей газеты. Или другой внештатный автор — Иван Николаевич Стуров, агроном из совхоза «Петровский». Он много писал о передовом опыте одного из лучших хозяйств района, рассказывал о его людях, сопровождая свои статьи и заметки хорошими, качественными фотоиллюстрациями. Эти же люди, имея художественный вкус, время от времени давали в газету свои фотоэтюды.

Как правило, это был безымянный портретный снимок с короткой подписью: «Хорошее настроение», «Аленка», «Обидели» и т.п.

А иногда газета объявляла фотоконкурс для читателей на определенную тему.

Отыскав в старых подшивках районной газеты несколько таких фотографий, мы задались вопросом: а кто же эти люди? Кем они были в тот момент, когда попали в объектив и как сложилась их судьба в дальнейшем?

Мы решили опубликовать несколько снимков и попросить читателей откликнуться, если они узнают в них себя или своих знакомых. Если эксперимент удастся, мы продолжим его в дальнейшем: материала для этого у нас достаточно.

Любимая книга. Фото И. Колодкина. 28 апреля 1963 г.

Молодожены. Фото И. Коробкина. 8 декабря 1970 г.

На репетиции. Фото И. Стурова. «Заря коммунизма»

от 28 мая 1963 г.

Нет, папа мой! Фото В. Волокитина.

27 декабря 1966 г.

Обиженная. Фото Л. Крутских и И. Коробкина.

1 октября 1963 г.

Первоклассница. Фото

И. Коробкина. 1 сентября 1966 г.

Сережка. Фото И. Коробкина. 4 октября 1966 г.

Смысленыш. Фото А. Зубовой, п. Добринка. 29 декабря 1966 г.

Юный комбайнер. Фото Б. Березнякова,

с. Хворостянка. 26 августа 1966 г.

Уважаемые читатели! Ждем ваших откликов!

Если вам есть что рассказать о снимках, опубликованных в районной газете много лет назад, звоните или пишите к нам в редакцию по адресу: п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 43,

телефон для связи: 8 (47462) 2-14-05.

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