Остановка «Площадь Революции» обрела название. Буквы установили после того, как на остановочном павильоне смонтировали фриз бронзового оттенка. Согласно проекту, символы, из которых сложилось название, выполнили в белом цвете и смонтировали на графитово-серой подложке. Помимо этого, рабочие остеклили здание панорамными окнами – их высота более двух метров.

– Такие окна сделают павильон более «легким» и будут гармонично сочетаться с его округлыми формами, – поделились специалисты.

Облицовка крыши остановки композитными панелями выполнена на 90%. В планах – проведение отделочных работ внутри здания и его утепление.

– Как только позволит погода мы также приступим к отделке фасада павильона и установке скамеек для пассажиров – при отрицательных температурах эти работы проводить нельзя, – отметили специалисты.

Работы по преображению остановочного павильона ведут за свой счет предприниматели расположенных здесь торговых точек. В здании планируют оборудовать несколько кафе-бистро, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.