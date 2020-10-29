Остановки и салоны общественного транспорта в Липецке дезинфицируют ежедневно

В Липецке ежедневно дезинфицируют остановки и салоны общественного транспорта. Усиленная обработка связана с осложнением эпидемиологической ситуации.

Для обработки используются специальные составы «Янилис» на остановочных павильонах и «Жавельсин» в автобусах и трамваях, рассказали в пресс-службе городской администрации.

За день одна бригада муниципального управления благоустройства обрабатывает от 30 до 50 остановок.

– Раньше на дезинфекцию мы выезжали не только днём, но и ночью. Однако теперь работаем только в светлое время суток – оборудование рассчитано на температуру до +5 градусов, – рассказывают специалисты управления.

В салонах общественного транспорта специальные «уборки» проводят ежедневно. По окончании рабочей смены проводится проветривание, влажная уборка и профилактическая дезинфекция. Тщательно обрабатывают ручки дверей, поручни, пластмассовые и металлические части спинок сидений – все поверхности, до которых могут дотрагиваться пассажиры во время поездок. Помимо этого, обработку спиртосодержащими средствами проводят и сами водители на конечных остановочных пунктах в период межрейсового отстоя.

Особое внимание сейчас уделяется не только безопасности пассажиров, но и водителей. Как известно, в общественных местах действует строгий масочный режим. Водители обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом длительности смены и рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, не следуют пренебрегать правилами гигиены – руки постоянно необходимо обрабатывать кожными антисептиками.