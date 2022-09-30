АО «ЦОКР» в течение трех лет не сможет участвовать в госзакупках. На заседании Липецкого УФАС России было принято решение о включении этой организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

Причина – нарушение договорных обязательств по 16 домам, где проживает около 2 тысяч человек. По 12 из них работы так и не были начаты, на остальных — работы велись с нарушением сроков и технологии.

ФКР предпринимались различные меры: составлялись акты фиксации нарушений, направлялись претензии о начислении штрафных санкций, требования о надлежащем исполнении условий договора, а также обращения в прокуратуру Липецкой области о привлечении к ответственности за бездействие. Затем Фондом было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Капитальный ремонт в этих многоэтажках выполнят другие подрядные организации, которые будут определены через процедуру торгов.

«ФКР Липецкой области предпринимает все возможные меры, чтобы капитальный ремонт домов выполнялся качественно, в срок и только добросовестными организациями. Инженеры-кураторы Фонда на постоянной основе контролируют сроки выполнения работ в соответствии с графиком производства. По факту выявления нарушений юридическая служба ведет претензионную работу с подрядными организациями. Также ФКР благодарит активных граждан, которые участвуют в контроле сроков и качества капитального ремонта», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Это третий подобный случай в 2022 году. Ранее, по инициативе Фонда капитального ремонта в реестр недобросовестных были включены ООО «Фирма-Дека» за срыв сроков капремонта крыши дома по адресу г. Липецк, ул. Смыслова, д. 1 и ООО «Жилкомсервис-Тербуны» за невыполнение капитального ремонта фасада и системы электроснабжения дома № 35 по ул. Ленина с. Измалково.