В липецкой колонии осужденные мешают жить местным жителям. Один из липчан рассказал «360», что днем заключенные готовят шашлыки на улице, пьют водку и играют в мобильные телефоны.

УФСИН России по Липецкой области незамедлительно отреагировала на сообщения, которые появились в СМИ.

По фактам грубого нарушения правил внутреннего распорядка в исправительной колонии №2 руководством УФСИН России по Липецкой области приняты меры.

Проведена служебная проверка, в ходе которой выявлены нарушения исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Виновные лица, причастные к инциденту, уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Сотрудниками ОСБ УФСИН по Липецкой области материалы проверки в отношении одного из уволенных сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области будут направлены в СУ СК России по Липецкой области для принятия решения в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что информация об употреблении спиртных напитков и наркотических средств осужденными исправительной колонии №2 не соответствует действительности.