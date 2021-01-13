В исправительных учреждениях УФСИН России по Липецкой области прошел традиционный творческий конкурс снежных фигур среди осужденных.

Участники проявили максимум фантазии и с огромным интересом отнеслись к проведению данного мероприятия. В этом году конкурс проводился без определенной тематики, осужденные сами решали, кого или что они будут лепить.

Многие снежные скульптуры были посвящены символу 2021 года – быку. Также территории жилых зон исправительных учреждений украсили герои известных мультипликационных фильмов и сказочные персонажи.