В рамках Всероссийского конкурса среди осуждённых женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в исправительных учреждениях Липецкой области состоялся первый этап конкурса «А ну-ка девушки».

Конкурс проходил в четырёх исправительных учреждениях региона: участке колонии – поселении при ИК-6, исправительной колонии №7, СИЗО-1 и тюрьме №2, где отбывают наказание осужденные женщины.

Девушки рассказывали о себе, своих увлечениях и жизненных ценностях, читали стихи, исполняли танцы, дефилировали в красивых платьях. Каждая участница продемонстрировала художественный талант, рассказав о родном крае в национальном костюме, а также приготовила своё фирменное блюдо.

Победительницу отборочного этапа определяло жюри из числа руководства УФСИН и сотрудников отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными. Жюри оценивало артистичность и исполнительское мастерство участниц, красочность номеров, оригинальность кулинарного блюда.

В итоге победительницами регионального этапа были признаны осужденные из исправительной колонии №7.

Второе место завоевала осуждённая из отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1, третье место – осуждённая из отряда хозяйственного обслуживания тюрьмы №2, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.